Bei der traditionellen Weinprobe im Ratskeller Oberwesel stellten heimische Winzer die Qualitäten des kleinsten deutschen Anbaugebiets einmal mehr unter Beweis. Eine Auswahl an 14 Mittelrhein-Weinen galt es anlässlich des Weinmarkts zu verkosten.

Den Experten überlassen habe man diesmal die Auswahl der 14 Probeweine, erläuterte Peter Unkel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein, zu Anfang der Verkostung anlässlich des Oberweseler Weinmarkts. „Zur Vermeidung von anstrengenden Vorproben“, lautete die Begründung.

Zum Zuge sei jeder Betrieb aus der Verbandsgemeinde gekommen, plus zwei Weine „von auswärts“. Die Palette reichte wie immer von trocken bis edelsüß und wurde, wie könnte es im Kernland des Rieslings anders sein, dominiert von der Leitrebsorte des Mittelrheins. Den Anfang machte allerdings ein Spätburgunder vom Engehöller VDP-Weingut Lanius-Knab.

i Die 14 Weine - plus Begrüßungswein - für die traditionelle Verkostung im Oberweseler Ratskeller hatten diesmal die heimischen Winzer zusammengestellt. Sie stellten ihre jeweiligen Erzeugnisse auch selbst vor. Thomas Torkler

Jörg Lanius stellte seinen Wein selbst vor und berichtete, dass der Anbau von Spätburgunder schon immer „ein bisschen Oberweseler Steckenpferd“ gewesen sei und dass sich der Mittelrhein international damit nicht zu verstecken brauche. Das gilt natürlich auch für die Qualitäten des gesamten Anbaugebiets, vor allem für den Riesling, der nach dem roten Intro das Geschehen bestimmte.

Unter anderem Christiane Lambrich, Thomas Perll und Jens Fendel stellten ihre Varianten vor. Die Mitarbeiterinnen der Verbandsgemeinde schenkten aber auch einen Chardonnay aus (Weingut Weiler-Fendel). Und die scheidende Deutsche Weinprinzessin stellte als siebte Probe den feinherben Riesling der Jungwinzer vor: „Teamwork“, der anteilig aus Trauben der Jungwinzer-Betriebe besteht. „Teamwork steht für das Gemeinschaftserlebnis“, sagte Lambrich.

i Frauen waren zwar eindeutig in der Minderheit im Oberweseler Ratskeller, doch beim Quizwein bewiesen sie deutlich ihre Kompetenz. Die drei Weinpräsente, die unter denjenigen Teilnehmern ausgelost wurden, die auf den richtigen Wein getippt hatten, gingen ausnahmslos an weibliche Probengäste. Eine von ihnen war Anja Port (rechts). Thomas Torkler

Und Nummer 7 war dann auch der Quizwein. 98 Stimmen waren abgegeben worden, 29 Gäste tippten richtig, und aus denen wurden dann die Gewinner von drei Weinpräsenten verlost. Es waren drei Frauen, die ein Weinpaket mit feinherbem „Mythos“-Riesling vom Oelsberg mit nach Hause nehmen durften. Zum Finale der Probe gab es dann edelsüße Tropfen, vom „Rosé Flirt“ über eine Riesling Auslese bis zum Bio-Riesling-Spätlese, die ein besonderes Erlebnis waren.

Peter Unkel hatte ja auch zu Beginn der Probe vorgegeben: „Es geht nicht darum, Wein bloß zu trinken, sondern auch zu erleben.“ Landrat Volker Boch ergänzte: „Wenn um 11.21 Uhr ein Rotwein auf dem Tisch steht, dann befindet man sich entweder in einer mallorquinischen Tapas-Bar, in Venedig oder auf dem Weinmarkt in Oberwesel.“ Die Veranstaltung im Ratskeller sei „klarer Beleg dafür, wo wir international stehen“. Die Arbeit in den Weinbetrieben sei hervorragend, sagte Boch und dankte den Winzern für ihr Engagement. Und angesichts der ausländischen Gäste in Oberwesel sagte Boch: „Wein ist am Ende auch Demokratie.“

i Cemens Reez an der Trompete und Lukas Stollhof am Klavier sorgten für musikalische Intermezzi während der gut zweistündigen Probe. Den Auftakt gestalteten sie mit "Prelude to Te Deum" von Marc-Antoine Charpentier, allgemein bekannt als Europahymne. Thomas Torkler

Dazu passte der europäische Gedanke, den Clemens Reez (Trompete) und Lukas Stollhof (Klavier) zu Beginn der Weinprobe aufgenommen hatten, als sie mit der Europahymne die Veranstaltung eröffneten. Die Gäste aus der EU im Ratskeller waren aus der Partnerkommune Dobele (früher Tervete) in Lettland. Der Beigeordnete Jānis Ozoliņš und seine beiden Begleiterinnen Dace Reinica und Linda Mierlauk waren sich einig, dass die Partnerschaft fortgesetzt werden müsse.

i Hochprozentiger Austausch: Als Gastgeschenk aus der lettischen Partnerkommune Dobele hatte der Beigeordnete Jānis Ozoliņš (rechts) einen lettischen Whisky mitgebracht und bekam im Gegenzug von Peter Unkel einen heimischen Obstbrand. Thomas Torkler

Keine Fortsetzung gibt es bei einigen gekrönten Häuptern, die mit am Tisch bei Peter Unkel und Volker Boch saßen. „Hausherrin“ Eva Monnerjahn beendet demnächst ihre Amtszeit als Weinhex von Oberwesel ebenso wie Loreley Katharina Blanckhart. Und die Deutsche Weinprinzessin Julia Lambrich hätte sich keinen passenderen Anlass für ihren letzten großen offiziellen Termin ihrer Amtszeit aussuchen können. Nach Höherem strebt allerdings Mittelrhein-Weinkönig Felix Grün, der demnächst bei der Wahl zur Deutschen Weinmajestät antreten wird. Er freut sich auf das besondere Erlebnis – ganz wie bei der Weinprobe im Ratskeller. „Ich habe mich heute mit euch sehr wohl gefühlt“, lautete Peter Unkels treffendes Fazit, bevor es dann zur „Nachprobe“ nach draußen auf den Weinmarkt ging.