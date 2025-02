Rentenversicherung äußert sich Mittelrhein-Klinik Bad Salzig sucht neuen Träger 08.02.2025, 13:00 Uhr

i Die Mittelrhein-Klinik Bad Salzig in einer Luftaufnahme. Lehr/ Deutsche Rentenversicherung

Die Mittelrhein-Klinik Bad Salzig hat wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die Deutsche Rentenversicherung prüft aktuell für einen Weiterbetrieb auch, die Reha-Klinik für Psychosomatik an einen neuen Träger zu verkaufen. So ist der Stand der Dinge:

Die Deutsche Rentenversicherung sucht einen neuen Träger für die Mittelrhein-Klinik in Bad Salzig. Die Reha-Klinik für Psychosomatik und Psychoonkologie ist nach großen Investitionen in den vergangenen Jahren und dem Brand im September 2023 in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen