Zeitreise in die Vergangenheit Mittelaltermarkt in Boppard lockt mit Attraktionen Thomas Torkler 27.07.2026, 10:00 Uhr

i Unumstrittener Star des Bopparder Mittelaltermarktes war Clif, der Weißkopfseeadler. Thomas Graf von Strzenieczny hält den prächtigen, 7,5 Kilo schweren Greifvogel auf seinem Arm. Thomas Torkler

Wie war das Leben im Mittelalter? Davon konnten sich die Besucher des Mittelaltermarktes in Boppard jetzt einen Eindruck verschaffen. Es gab allerlei zu entdecken.

Rund um die Kurfürstliche Burg hat Boppard am Wochenende eine Zeitreise erlebt. Das Mittelalter hatte Einzug gehalten. Die Stände des Mittelaltermarktes erstreckten sich entlang der Rheinpromenade bis zum Musikpavillon. Bei freiem Eintritt konnten die Besucher sich einen Eindruck davon verschaffen, wie das Leben der Menschen in den Jahren zwischen 500 und 1500 nach Christus ausgesehen haben mag.







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