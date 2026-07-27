Zeitreise in die Vergangenheit
Mittelaltermarkt in Boppard lockt mit Attraktionen
Unumstrittener Star des Bopparder Mittelaltermarktes war Clif, der Weißkopfseeadler. Thomas Graf von Strzenieczny hält den präc
Unumstrittener Star des Bopparder Mittelaltermarktes war Clif, der Weißkopfseeadler. Thomas Graf von Strzenieczny hält den prächtigen, 7,5 Kilo schweren Greifvogel auf seinem Arm.
Thomas Torkler

Wie war das Leben im Mittelalter? Davon konnten sich die Besucher des Mittelaltermarktes in Boppard jetzt einen Eindruck verschaffen. Es gab allerlei zu entdecken.

Lesezeit 2 Minuten
Rund um die Kurfürstliche Burg hat Boppard am Wochenende eine Zeitreise erlebt. Das Mittelalter hatte Einzug gehalten. Die Stände des Mittelaltermarktes erstreckten sich entlang der Rheinpromenade bis zum Musikpavillon. Bei freiem Eintritt konnten die Besucher sich einen Eindruck davon verschaffen, wie das Leben der Menschen in den Jahren zwischen 500 und 1500 nach Christus ausgesehen haben mag.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungFreizeit
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren