Zur Stärkung der Gemeinschaft
Mittagstisch bringt Senioren in Mastershausen zusammen
Beim wöchentlichen Mittagstisch im Bürgerhaus in Mastershausen kommen die Senioren der Gemeinde gerne zusammen und genießen die
Beim wöchentlichen Mittagstisch im Bürgerhaus in Mastershausen kommen die Senioren der Gemeinde gerne zusammen und genießen die Geselligkeit.
Lara Kempf

Sauerbraten, Kartoffeln, Gemüse: Bereits seit fast zwei Jahren bietet die Gemeinde Mastershausen für Senioren einmal die Woche einen gemeinsamen Mittagstisch an. Dabei geht es um mehr als nur eine warme Mahlzeit.

Lesezeit 2 Minuten
Der Duft von Schnitzel liegt in der Luft. In der Küche kümmern sich ehrenamtliche Helfer darum, dass alle Teller gut gefüllt sind. Die Geräuschkulisse ist geprägt vom Lachen und den Gesprächen der Senioren. Einmal die Woche sieht es im Bürgerhaus in Mastershausen so aus.

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