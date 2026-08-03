„Geheimtipp“ Rheinburgenweg
Mit Wanderschuhen das Obere Mittelrheintal erkunden
Wandern sei für ihn eine Mischung aus Freizeit und Arbeit, sagt Joachim Rau über sich selbst. Der Bonner hat mehrere Wanderführe
Wandern sei für ihn eine Mischung aus Freizeit und Arbeit, sagt Joachim Rau über sich selbst. Der Bonner hat mehrere Wanderführer verfasst – auch über den Rheinburgenweg zwischen Rolandseck und Bingen.
Joachim Rau

Joachim Rau wandert gerne und viel. „Das ist eine Mischung aus Freizeit und Arbeit“, sagt er. Denn: Der 62-Jährige schreibt Wanderführer. Nun erschien ein solcher Ratgeber zum Rheinburgenweg, der auch zwischen Boppard und Oberwesel verläuft.

Lesezeit 3 Minuten
Mehr als 80 Länder habe er schon bereist und kennengelernt, berichtet Joachim Rau. Auch in Deutschland hat er schon allerhand gesehen: im Bergischen Land aufgewachsen, in der Pfalz studiert und unter anderem im Ruhrgebiet, im Saarland sowie in Ostdeutschland gearbeitet.
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