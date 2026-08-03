Joachim Rau wandert gerne und viel. „Das ist eine Mischung aus Freizeit und Arbeit“, sagt er. Denn: Der 62-Jährige schreibt Wanderführer. Nun erschien ein solcher Ratgeber zum Rheinburgenweg, der auch zwischen Boppard und Oberwesel verläuft.
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Mehr als 80 Länder habe er schon bereist und kennengelernt, berichtet Joachim Rau. Auch in Deutschland hat er schon allerhand gesehen: im Bergischen Land aufgewachsen, in der Pfalz studiert und unter anderem im Ruhrgebiet, im Saarland sowie in Ostdeutschland gearbeitet.