Mit Plätzchen in die Charts

„Alle Jahre wieder“, „Oh, Du fröhliche“, „Ihr Kinderlein kommet“ – das sind Klassiker unter den Weihnachtsliedern. Daneben gibt es auch modernes Liedgut, das uns Winter für Winter wieder begegnet. In einem dieser Dauerbrenner geht’s ums Backen.
Wir leben in besonderen Zeiten – so wie jedes Jahr in den Wochen vor Weihnachten. Die Zeit vor dem Fest der Feste hat ihre eigenen Spielregeln. Es gibt Weihnachtsmärkte, Weihnachtslieder, Weihnachtsfilme ... Unbedingt dazu gehören in dieser Zeit auch Weihnachtsplätzchen – natürlich am besten selbst gebackene.