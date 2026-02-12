Karneval im Hunsrück Mit pinker Federboa: Möhnen übernehmen in Rheinböllen Werner Dupuis 12.02.2026, 15:59 Uhr

i Einen Hexenbesen erhielt Bürgermeisterin Bernadette Jourdant zum Abschied von der Narrenschar. Sie revanchierte sich beim Vorsitzenden des Rheinböllener Carneval Vereins Thorsten Hinrichs mit ihrem Orden. Werner Dupuis

Mit pinken Federboas, bunten Kostümen und einem donnernden Helau haben die Möhnen in Rheinböllen den Stadtschlüssel erobert. Bis Aschermittwoch wird es bunt, laut und lustig. Für Bürgermeisterin Bernadette Jourdant gab es ein besonderes Präsent.

Pünktlich um 11.11 Uhr startete auch in Rheinböllen die Straßenfastnacht. Trotz des Dauerregens ließ sich die Narrenschar nicht davon abhalten, sich auf der Treppe des Gemeindezentrums zu versammeln und mit einem donnernden Helau in die tollen Tage zu starten.







