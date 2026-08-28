Schneewittchen und Frau Holle
Mit Märchen gegen Demenz im Seniorenzentrum Kastellaun 
Alle Teilnehmer der Märchenstunde wurden von der Märchenerzählerin persönlich begrüßt.
Alle Teilnehmer der Märchenstunde wurden von der Märchenerzählerin persönlich begrüßt.
Dupuis Werner. Werner Dupuis

Schneewittchen und Frau Holle kennt jeder, dem als Kind Märchen vorgelesen wurden. Da setzt ein Projekt an, das Menschen mit Demenz positive Erlebnisse bereiten möchte. Unsere Zeitung war im Seniorenzentrum in Kastellaun dabei.

Lesezeit 2 Minuten
Tief verwurzelt im Gedächtnis vieler Menschen sind die Märchen, die ihnen in ihrer Kindheit erzählt wurden und die sie in vielfältiger Form ihr ganzes Leben begleitet haben. „Es war einmal“ ist das geflügelte Wort dafür. Das mag einer der Gründe sein, warum Märchen bei Menschen mit Demenz häufig positive Momente auslösen können.
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