Die Sommerferien sind fast vorbei und für viele Kinder in Rheinland-Pfalz beginnt ein neues Kapitel: der erste Schultag. Dabei reichen manchmal schon Kleinigkeiten, um den Start ins Schulleben perfekt zu machen.

Unglaublich, wie schnell die Zeit verfliegt. Jetzt sind es nur noch wenige Tage und die sechswöchigen Sommerferien sind schon vorbei. Damit geht für alle Kinder und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz in der nächsten Woche die Schule wieder los. Doch nicht nur das. Für die jüngsten unter ihnen stellt die kommende Woche einen besonderen Einschnitt dar: Die sogenannten i-Dötzchen werden eingeschult und erleben ihren allerersten Schultag.

Wie ich bei dem Besuch einer Bäckerei in Simmern vor einigen Tagen festgestellt habe, werden für diesen Anlass keine Kosten und Mühen gescheut. Noch bis zum Ende dieser Woche können Eltern dort wohl Torten mit passendem Motiv und Schriftzug vorbestellen, um den Schulanfängern an ihrem großen Tag eine Freude zu machen. Eine sehr schöne Idee, wie ich finde.

Auch ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten Schultag vor 21 Jahren zurückerinnern. Ich bekam zwar keine Torte, dafür aber eine tolle Schultüte. Sie war pink, glitzerte und sie zierte das Motiv einer Diddl-Maus. Für mich damals ein Mädchen-Traum. Nach der offiziellen Einschulungszeremonie ging ich mit meinen Eltern Pizza Essen und ich war ganz stolz, mich nun auch ein Schulkind nennen zu dürfen.

Auch wenn ich keine Torte bekam, sind die Erinnerungen an meinen ersten Schultag durchweg positiv. Für die Schulanfänger in diesem Jahr hoffe ich, dass auch sie nur schöne Momente erleben und ihren Eintritt in den Schulalltag genießen können – ob mit Torte oder ohne.