Pläne in Büchenbeuren Mit der Hunsrückquerbahn zum Batterierecycling Johannes Koenig 06.07.2026, 20:00 Uhr

i Thorsten Mentges (links) schaut sich zusammen mit Alexander Neubauer die Sicherheits- und Löschboxen für den Batterienversand an. Kevin Schößler

Batterien zukünftig nicht mehr über die Straße zum Recycling transportieren: Diese Möglichkeit verfolgt die Firma ME Logistic Services aus Büchenbeuren. Geschäftsführer Thorsten Mentges gab kürzlich Einblick in die Pläne.

Warten auf die Streckenfreigabe der Hunsrückquerbahn: Das tut gerade die Firma ME Logistic Services, die in Büchenbeuren Gefahrengutumschlag-Betrieb betreibt. Wann also können dort Züge über die Hunsrückquerbahn rollen? „Nach aktuellem Stand wird die Strecke voraussichtlich Ende Oktober 2026 freigegeben“, hieß es dazu in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn (DB) von Mitte Juni.







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