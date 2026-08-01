Sie laufen Streife, sprechen erschöpfte Raver an und werden zu Notfällen alarmiert. Unsere Zeitung war mit einem Erstversorgungsteam des DRK auf der Nature One unterwegs und hat erlebt, wie die Ehrenamtler Festivalbesuchern zur Seite stehen.
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Es ist kurz nach 20.30 Uhr. Über der Pydna liegt ein Teppich aus tiefen Bässen. Tausende Menschen tanzen bereits vor den Bühnen, andere laufen mit Getränken in den Händen über das Gelände oder kommen erst durch den Eingangsbereich, um sich in die Menge zu mischen.