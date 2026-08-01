Einsatz zwischen Technobeats
Mit dem Erstversorgungsteam des DRK auf der Nature One
Dort arbeiten, wo andere feiern: Für die ehrenamtlichen Helfer des DRK ist der Einsatz auf dem Festivalgelände der Nature One ei
Dort arbeiten, wo andere feiern: Für die ehrenamtlichen Helfer des DRK ist der Einsatz auf dem Festivalgelände der Nature One ein ganz besonderer.
Annalena Bischoff

Sie laufen Streife, sprechen erschöpfte Raver an und werden zu Notfällen alarmiert. Unsere Zeitung war mit einem Erstversorgungsteam des DRK auf der Nature One unterwegs und hat erlebt, wie die Ehrenamtler Festivalbesuchern zur Seite stehen.

Lesezeit 4 Minuten
Es ist kurz nach 20.30 Uhr. Über der Pydna liegt ein Teppich aus tiefen Bässen. Tausende Menschen tanzen bereits vor den Bühnen, andere laufen mit Getränken in den Händen über das Gelände oder kommen erst durch den Eingangsbereich, um sich in die Menge zu mischen.
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