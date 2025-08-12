Hurra, das runde Leder rollt wieder, die fußballlose Zeit hat ein Ende – auch wenn in der Beletage des deutschen Fußballs, der Bundesliga, noch nicht gekickt wird. Dem Saisonstart fiebert sicherlich auch schon meine Kollegin Sina Ternis entgegen. Sie ist bekanntlich vor einigen Monaten in den Heimatsport gewechselt. Und seitdem ist in unserer Rubrik „Guten Morgen“ fußballtechnisch gesehen tote Hose, was ich – wie viele andere Menschen im Hunsrück auch eingefleischter Fan des 1. FC Kaiserslautern – persönlich sehr schade finde. Der FCK, noch in Liga 2, hat am Wochenende den ersten Sieg eingefahren. Gegen Schalke 04, Lieblingsverein meines Cousins Markus, gab es einen knappen 1:0-Heimsieg. Kollegin Sina wird dies registriert haben, mehr aber wohl nicht. Sie nämlich ist glühende Verehrerin des 1. FC Köln, der bekanntlich im Mai in Liga 1 aufgestiegen ist. Der EffZeh gastiert am Sonntag, 24. August, beim FSV Mainz 05. Eigentlich hatte ich ja gehofft, dass Sinas EffZeh und mein FCK in dieser Saison gemeinsam in der ersten Bundesliga spielen, aber das hat ja bekanntlich – zumindest was die Lautrer betrifft – nicht hingehauen. Am letzten Zweitligaspieltag der Runde 2024/25 trafen beide Teams in der Domstadt aufeinander, und auch für die Betzebuwe war der Aufstieg – zumindest theoretisch – noch drin. Aber wie wir wissen, sind die Roten Teufel sang- und klanglos untergegangen. 4:0 hieß es am Ende für die Kölner, die damit die Rückkehr in die erste Liga perfekt gemacht haben. Und soll ich Ihnen etwas verraten: Ich war an diesem Wochenende froh, dass Sina Ternis zum Heimatsport gewechselt ist. Sonst hätten mein FCK und ich am Montag nach diesem Spiel im „Guten Morgen“ sicherlich viel Häme abbekommen.