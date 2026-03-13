Zwei Tage nach der Umweltkatastrophe im Hunsrück machen sich nun die Minister Michael Ebling und Katrin Eder ein Bild von der Lage. Mit dabei: Der beißende Dieselgeruch und die Ungewissheit über die Täter.
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Wenn man von der A61 abfährt und im Gewerbegebiet Wiebelsheim aus dem Auto steigt, dann merkt man es sofort, es steigt einem sprichwörtlich in die Nase: Der Dieselaustritt ist auch am Freitagnachmittag weithin bemerkbar, wie auch Innenminister Michael Ebling und Umweltministerin Katrin Eder zu spüren bekamen.