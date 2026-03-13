Nach Dieselaustritt
Minister machen sich Bild von der Lage im Hunsrück
Landrat Volker Boch (links) zeigt den Gästen um Innenminister Michael Ebling und Umweltministerin Katrin Eder, wo die Schäden du
Landrat Volker Boch (links) zeigt den Gästen um Innenminister Michael Ebling und Umweltministerin Katrin Eder, wo die Schäden durch den Dieselaustritt entstanden sind.
Daniel Rühle

Zwei Tage nach der Umweltkatastrophe im Hunsrück machen sich nun die Minister Michael Ebling und Katrin Eder ein Bild von der Lage. Mit dabei: Der beißende Dieselgeruch und die Ungewissheit über die Täter.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn man von der A61 abfährt und im Gewerbegebiet Wiebelsheim aus dem Auto steigt, dann merkt man es sofort, es steigt einem sprichwörtlich in die Nase: Der Dieselaustritt ist auch am Freitagnachmittag weithin bemerkbar, wie auch Innenminister Michael Ebling und Umweltministerin Katrin Eder zu spüren bekamen.

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