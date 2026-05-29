Kölsche Tön in Emmelshausen
Miljö, Paveier und Räuber spielen die Sterne vom Himmel
2023 war Brings zu Gast im Emmelshausener Park und spielte vor fast 1000 Zuschauern auf. Am 6. Juni heißt es "Kölsche Tön unterm
2023 war Brings zu Gast im Emmelshausener Park und spielte vor fast 1000 Zuschauern auf. Am 6. Juni heißt es "Kölsche Tön unterm Sternenhimmel" in Emmelshausen.
Björn Laux

Der 6. Juni rückt näher – und damit eine Veranstaltung, die den Emmelshausener Stadtpark wohl aus den Nähten platzen lässt. „Kölsche Tön unterm Sternenhimmel“ heißt es dann, der FKK Emmelshausen lädt ein und präsentiert unter anderem drei Top-Bands. 

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Wer sich noch an 2023 erinnern kann, und das dürften die meisten der rund 1000 Zuschauer sein, die Ende Juni den Weg in den Emmelshausener Stadtpark gefunden hatten, der weiß: Am Samstag, 6. Juni, wartet auf die Fans des rheinischen Karnevals, aber längst nicht nur die, eine Veranstaltung, die ihresgleichen sucht in der hiesigen Region.

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Rhein-Hunsrück-ZeitungKarneval

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