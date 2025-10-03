Haushaltswaren und Hoppelhasen Michaelismarkt Kirchberg: Herbstsonne verwöhnt Besucher Thomas Torkler 03.10.2025, 12:00 Uhr

i Glückwunsch- und Trauerkarten in allen Variationen gibt es auf den Hunsrücker Traditionsmärkten stets in großer Auswahl und zu günstigen Preisen - auch auf dem Michaelismarkt in Kirchberg. Thomas Torkler

Auf dem diesjährigen Michaelismarkt in Kirchberg herrschte reges Treiben. Neben Haushaltswaren, Schmuck und Spielwaren bot der Markt auch Gelegenheit für das ein oder andere Schwätzchen mit Freunden und Bekannten.

. Was die Temperaturen anging, herrschte in Kirchberg am Donnerstag, 2. Oktober, vielleicht nicht so richtiges Eisvergnügen-Wetter. Dafür strahlte die Sonne aber mit den Standbetreibern des Michaelismarkts um die Wette. Vor dem Eiscafé Torino am Marktplatz servierten Roberto und Conni Iannitelli und ihr Team neben erfrischenden Kaltgetränken eben auch ihr leckeres Speiseeis, obwohl das beliebte Eiscafé nach wie vor vorübergehend geschlossen ist, ...







