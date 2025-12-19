Michael Boos fordert: „Verantwortung fair benennen“

Heftige Kritik gab es aus dem Kreistag Mayen-Koblenz am Rhein-Hunsrück-Kreis und insbesondere an Landrat Volker Boch in Bezug auf die vorgeschlagene finanzielle Unterstützung des Heilig Geist Krankenhauses Boppard. Dazu äußert sich nun Michael Boos.
Im Kreistag Mayen-Koblenz gab es heftige Kritik an der Entscheidung des Rhein-Hunsrück-Kreises zur finanziellen Unterstützung des Heilig Geist Krankenhauses Boppard. Diese „scharfen Angriffe“ auf den Kreis und insbesondere auf Landrat Volker Boch habe Michael Boos „mit Verwunderung“ gelesen.