Bestattungen statt Schulbank
Mia Schmitt aus Niedersohren macht der Tod keine Angst
Mia Schmitt aus Niedersohren begleitet Menschen und ihre Angehörigen in einer besonders schweren Zeit. Ihre Arbeit als Bestatter
Mia Schmitt aus Niedersohren begleitet Menschen und ihre Angehörigen in einer besonders schweren Zeit. Ihre Arbeit als Bestatterin in einem Unternehmen in Rhaunen erfüllt die 22-Jährige.
Charlotte Krämer-Schick

Als Mia Schmitt aus Niedersohren 15 Jahre alt ist, steht für sie das obligatorische Schulpraktikum an. Und das macht sie in einem Bestattungsinstitut in Rhaunen. Nach nur einer Woche dort fällt sie eine Entscheidung fürs Leben.

Lesezeit 4 Minuten
15 Jahre war Mia Schmitt alt – sie drückte damals noch die Schulbank im Gymnasium –, da stand das obligatorische Praktikum auf dem Lehrplan. Nur wo machen? „Frag doch mal Gisela“, hatte Schmitts Mutter damals zu ihr gesagt – und meinte damit ihre Bekannte Gisela Pick.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren