Als Mia Schmitt aus Niedersohren 15 Jahre alt ist, steht für sie das obligatorische Schulpraktikum an. Und das macht sie in einem Bestattungsinstitut in Rhaunen. Nach nur einer Woche dort fällt sie eine Entscheidung fürs Leben.
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15 Jahre war Mia Schmitt alt – sie drückte damals noch die Schulbank im Gymnasium –, da stand das obligatorische Praktikum auf dem Lehrplan. Nur wo machen? „Frag doch mal Gisela“, hatte Schmitts Mutter damals zu ihr gesagt – und meinte damit ihre Bekannte Gisela Pick.