Bestattungen statt Schulbank Mia Schmitt aus Niedersohren macht der Tod keine Angst Charlotte Krämer-Schick 14.10.2026, 10:00 Uhr

i Mia Schmitt aus Niedersohren begleitet Menschen und ihre Angehörigen in einer besonders schweren Zeit. Ihre Arbeit als Bestatterin in einem Unternehmen in Rhaunen erfüllt die 22-Jährige. Charlotte Krämer-Schick

Als Mia Schmitt aus Niedersohren 15 Jahre alt ist, steht für sie das obligatorische Schulpraktikum an. Und das macht sie in einem Bestattungsinstitut in Rhaunen. Nach nur einer Woche dort fällt sie eine Entscheidung fürs Leben.

15 Jahre war Mia Schmitt alt – sie drückte damals noch die Schulbank im Gymnasium –, da stand das obligatorische Praktikum auf dem Lehrplan. Nur wo machen? „Frag doch mal Gisela“, hatte Schmitts Mutter damals zu ihr gesagt – und meinte damit ihre Bekannte Gisela Pick.







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