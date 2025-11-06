Metzgerin aus Beulich: Zweitbeste in ganz Deutschland  

Bei den German Craft Skills 2025 traten die besten Nachwuchskräfte der Ausbildungsberufe Fleischer sowie Fleischereifachverkäufer – jeweils die Besten ihres Bundeslandes – gegeneinander an. Und eine junge Frau aus dem Hunsrück landet ganz vorn.
Die Freude war riesengroß: Metzgergesellin Lynn Neumann aus Beulich, die in der Metzgerei Zinnecker und Schmidt in Rheinböllen ausgebildet wurde und arbeitet, hat bei den Deutschen Meisterschaften auf ganzer Linie überzeugt und ist auf dem zweiten Platz gelandet.