Jubel in Rheinböller Metzgerei Metzgerin aus Beulich: Zweitbeste in ganz Deutschland 06.11.2025, 17:30 Uhr

i Lynn Neumann aus Beulich, die in der Metzgerei Zinnecker und Schmidt in Rheinböllen ausgebildet wurde und arbeitet, hat bei den Deutschen Meisterschaften ihre Freude am Beruf deutlich zum Ausdruck gebracht - auch wenn sie im Zubereiten von Fingerfood, das hier gefordert war, keinerlei Erfahrung vorweisen konnte. Karsten Schmidt. Karsten Schmitt

Bei den German Craft Skills 2025 traten die besten Nachwuchskräfte der Ausbildungsberufe Fleischer sowie Fleischereifachverkäufer – jeweils die Besten ihres Bundeslandes – gegeneinander an. Und eine junge Frau aus dem Hunsrück landet ganz vorn.

Die Freude war riesengroß: Metzgergesellin Lynn Neumann aus Beulich, die in der Metzgerei Zinnecker und Schmidt in Rheinböllen ausgebildet wurde und arbeitet, hat bei den Deutschen Meisterschaften auf ganzer Linie überzeugt und ist auf dem zweiten Platz gelandet.







