Was ist Zeit? Mit dieser Frage beschäftigen sich Elke Leonhard-Schenk aus Kastellaun und der Hunsrücker Musiker und Komponist Carsten Braun in ihrem Bühnenprojekt „Begegnung mit der Zeit“. Mensch und Zeit jedenfalls sind da unterschiedlicher Meinung.

Ein Moment voller Angst, der wie Ewigkeit scheint, Glück, das schnell verrinnt, Termine und Pflichten, die den Alltag prägen – und über all dem die Frage: „Was ist Zeit?“ Antworten darauf will Elke Leonhard-Schenk finden. Seit vielen Jahren schreibt die Kastellaunerin bereits Texte und Gedichte, seit einem Jahr präsentiert sie gemeinsam mit Carsten Braun ihre „Begegnung mit der Zeit“ in verschiedenen Kirchen und auf Bühnen des Rhein-Hunsrück-Kreises und der Region. Im September ist das Projekt in Emmelshausen, Birkenfeld und Kappel zu sehen – und zu hören.

„Die Zeit rennt, sie drängt, etwas ist zeitlos, sie heilt alle Wunden – bei der Beschäftigung mit dem Thema ist mir erst bewusst geworden, wie häufig wir das Wort Zeit in Floskeln oder Redewendungen nutzen“, sagt Leonhard-Schenk. In „Begegnung mit der Zeit“ lässt sie diese mit dem Menschen in einen Dialog treten. Einen, der nachdenklich macht und dabei nicht düster ist. Einen, der positiv endet. Und einen, in dem sich Mensch und Zeit mit Reichtum, Macht oder Wissen ebenso beschäftigen wie mit der Ewigkeit. Dabei sind sie häufig unterschiedlicher Meinung, klagen sich an, kommen zu neuen Erkenntnissen und finden manchmal auch zueinander.

Elke Leonhard-Schenk

Bei der szenischen Darstellung der Texte wird Leonhard-Schenk von Nicola Steines unterstützt, die einige „Mensch-Passagen“ auch gesanglich vorträgt, Andreas Christ übernimmt den Part der Zeit. „Als Bühnenhintergrund dienen Bilder von Herbert Kaufmann, die er eigens für das Projekt gemalt hat“, sagt Carsten Braun. Der Musiker und Komponist indes steuert die passenden Lieder bei. Diese stammen zum Großteil aus seinen Musicals „Elin“ und „Bilanz“.

„,Elin’ hatte ich damals für eine Rockband arrangiert, die Stücke aus ,Bilanz’ waren für Streichquartett, Klavier und Chor geschrieben“, sagt Braun. Für die „Begegnung mit der Zeit“, die Leonhard-Schenk und Braun im September 2024 erstmals in Riesweiler aufgeführt haben, hat er die Lieder neu arrangiert. Die Texte aber stammen ebenfalls von Leonhard-Schenk, denn die Kastellaunerin war sowohl 2005 bei der Rockoper „Elin – Begegnung mit der Zeit“ als Librettistin und Regisseurin mit an Bord (damals noch als Elke Leonhard-Linden), als auch 2010/11 bei „Bilanz“, einer Bühnenmusik zu „Jedermann“ von Hugo von Hoffmannsthal, den Leonard-Schenk bearbeitete und zu der sie ebenfalls Liedtexte beisteuerte. Braun und Leonhard-Schenk können also auf eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit zurückblicken.

Ihr neuestes Projekt haben die beiden nun auch in einem Heft zusammengefasst. Darin finden sich der gesamte Dialog zwischen Mensch und Zeit, Kaufmanns Bilder zu den Texten und Brauns Lieder samt Noten. Diese sind mit einem QR-Code versehen, über den die Lieder angehört werden können. Das Heft ist in der Buchhandlung Schatzinsel in Simmern und bei Buchhandlung und Bürobedarf Müller in Kastellaun erhältlich.

Auch für 2026 stehen schon Termine fest

Wer die „Begegnung mit der Zeit“ live erleben will, kann dies am Samstag, 6. September, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Emmelshausen. Am Sonntag, 7. September, ist das Projekt um 19 Uhr in der katholischen Kirche in Birkenfeld zu sehen, am Sonntag, 28. September, gastieren die Künstler um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Kappel.

Weitere Termine:

10. Januar 2026, 20 Uhr: Raum 9 des Pro-Winzkinos Simmern

11. Januar, 17 Uhr: evangelische Kirche Stromberg

Auch Vorstellungen in Heidelberg (28. Februar und 1. März) und Oberwesel (29. Mai) sind bereits in Planung.

Der Eintritt ist in der Regel frei, um Spenden wird gebeten.