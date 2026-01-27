Mehr Zeit für analoge Dinge Mengerschiederin sieht auch Gutes im Netzausfall Lara Kempf 27.01.2026, 15:00 Uhr

i Der Netzausfall im Hunsrück schränkte viele Menschen deutlich ein. Dennoch hatte er auch seine positiven Seiten. Zum Beispiel bot er mehr Zeit für analoge Dinge, wie einen gemeinsamen Spieleabend. Auch Sina Ternis aus Mengerschied nutzte die Internetfreie Zeit und spielte gemeinsam mit ihrem Sohn ein Kartenspiel. Sina Ternis

Über mehrere Stunden oder Tage vom Internet und Festnetz abgeschnitten zu sein, kann fatale Folgen haben. Das merkten auch die 1300 Menschen im Hunsrück, die in der vergangenen Woche davon betroffen waren. Es kann jedoch auch eine Chance sein.

Ein plötzlicher Internet- und Festnetzausfall kann fatale Folgen haben. Befindet man sich in einer Notsituation und muss die Rettungskräfte alarmieren, ist ein Festnetzausfall kein Spaß. Auch ein nicht funktionierender Internetzugang ist besonders für die Menschen, die zwecks ihres Berufes auf eine stabile Leitung angewiesen sind, ein großes Problem.







