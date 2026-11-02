Feuerwehr im Einsatz Mehrere Verletzte bei Hausbrand in St. Goar Martin Boldt 02.11.2026, 09:19 Uhr

i Mehrere Personen wurden bei einem Hausbrand im St. Goarer Ortskern leicht verletzt. Klaus-Dietmar Gabbert. picture alliance/dpa

Am frühen Montagmorgen ist es in St. Goar zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Der Einsatz dauert derzeit noch an.

Wie die Leitstelle der Feuerwehr in Emmelshausen unsere Zeitung informiert, ist es am heutigen Morgen gegen 4 Uhr aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem Gebäudebrand in der Straße „Kirchplatz“ im Ortskern von St. Goar gekommen. Alle Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Haus retten und befinden sich nach aktuellem Stand nur leicht verletzt – unter anderem mit Rauchgasintoxikation – in Behandlung durch Rettungskräfte im Ort.







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