Tempolimit bremst Vorhaben
Mehr Tourismus? – Das Potenzial der Hunsrückquerbahn
Eine Schienenbusgarnitur überquert das Viadukt bei Nieder Kostenz. Dieses Szenario könnte schon bald wieder Wirklichkeit werden,
Eine Schienenbusgarnitur überquert das Viadukt bei Nieder Kostenz. Dieses Szenario könnte schon bald wieder Wirklichkeit werden, jedenfalls wenn es nach den Plänen des Hunsrückbahn-Vereins geht.
Thomas Torkler

Beim Hunsrückbahn-Verein blicken sie der Reaktivierung der Bahntrasse zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren wohlwollend entgegen. Wäre da nur nicht der eine große Unsicherheitsfaktor: die Deutsche Bahn. Wie es aktuell um Touristenfahrten steht.

Lesezeit 3 Minuten
Purpurrote, kantige Schienenbusse tuckern durch dichte Hunsrückwälder und saftig grüne Wiesen. Eine Vorstellung, die Eisenbahnromantiker und Hunsrücker Heimatliebhaber sofort aufhorchen lassen dürfte. Selten erschien jenes Szenario in den letzten Jahren so realistisch wie aktuell.

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