Beim Hunsrückbahn-Verein blicken sie der Reaktivierung der Bahntrasse zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren wohlwollend entgegen. Wäre da nur nicht der eine große Unsicherheitsfaktor: die Deutsche Bahn. Wie es aktuell um Touristenfahrten steht.
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Purpurrote, kantige Schienenbusse tuckern durch dichte Hunsrückwälder und saftig grüne Wiesen. Eine Vorstellung, die Eisenbahnromantiker und Hunsrücker Heimatliebhaber sofort aufhorchen lassen dürfte. Selten erschien jenes Szenario in den letzten Jahren so realistisch wie aktuell.