Neugestaltung des Rheinufers
Mehr Raum am Rhein für Oberwesel
Jan Zimmer, Bürgermeister von Oberwesel, freut sich auf die anstehende Neugestaltung des Rheinufers.
Jan Zimmer, Bürgermeister von Oberwesel, freut sich auf die anstehende Neugestaltung des Rheinufers.
Annalena Bischoff

Wiesen, Spielplätze, Terrassen: Oberwesel baut sein Rheinufer komplett um. Der Startschuss ist gefallen – die ersten Bagger sind bereits im März gerollt. Unsere Zeitung hat sich vor Ort ein Bild der Planung gemacht.

Lesezeit 2 Minuten
Wer aus Richtung Bacharach über die B9 nach Oberwesel fährt, hat seit Mitte März freie Sicht: Die beiden Fußgängerbrücken, die das Stadtbild lange prägten, sind abgerissen. Für Stadtbürgermeister Jan Zimmer ist das der erste sichtbare Schritt einer großen Veränderung der Mittelrheinstadt.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren