Neugestaltung des Rheinufers Mehr Raum am Rhein für Oberwesel Annalena Bischoff 07.04.2026, 18:00 Uhr

i Jan Zimmer, Bürgermeister von Oberwesel, freut sich auf die anstehende Neugestaltung des Rheinufers. Annalena Bischoff

Wiesen, Spielplätze, Terrassen: Oberwesel baut sein Rheinufer komplett um. Der Startschuss ist gefallen – die ersten Bagger sind bereits im März gerollt. Unsere Zeitung hat sich vor Ort ein Bild der Planung gemacht.

Wer aus Richtung Bacharach über die B9 nach Oberwesel fährt, hat seit Mitte März freie Sicht: Die beiden Fußgängerbrücken, die das Stadtbild lange prägten, sind abgerissen. Für Stadtbürgermeister Jan Zimmer ist das der erste sichtbare Schritt einer großen Veränderung der Mittelrheinstadt.







Artikel teilen

Artikel teilen