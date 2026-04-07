Wiesen, Spielplätze, Terrassen: Oberwesel baut sein Rheinufer komplett um. Der Startschuss ist gefallen – die ersten Bagger sind bereits im März gerollt. Unsere Zeitung hat sich vor Ort ein Bild der Planung gemacht.
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Wer aus Richtung Bacharach über die B9 nach Oberwesel fährt, hat seit Mitte März freie Sicht: Die beiden Fußgängerbrücken, die das Stadtbild lange prägten, sind abgerissen. Für Stadtbürgermeister Jan Zimmer ist das der erste sichtbare Schritt einer großen Veränderung der Mittelrheinstadt.