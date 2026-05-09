Pläne im Stadtrat vorgestellt
Mehr Grün für die Innenstadt von Simmern
Vom Schinderhannesturm aus soll eine Verbindung hinunter zur Oberstraße geschaffen werden. Jenseits des Bauzauns sind nach den A
Vom Schinderhannesturm aus soll eine Verbindung hinunter zur Oberstraße geschaffen werden. Jenseits des Bauzauns sind nach den Abrissarbeiten einzelner Gebäude die Erdarbeiten bereits angelaufen. Künftig sollen dort eine Sichtachse mit viel Grün und eine Freifläche zum Verweilen entstehen.
Torkler Thomas. Thomas Torkler

Es tut sich was in der Innenstadt von Simmern. Wie es mit der Umgestaltung weitergehen soll, war jetzt Thema im Stadtrat. Wir fassen zusammen, was die Planer dort präsentiert haben.

Lesezeit 3 Minuten
In der Oberstraße in Simmern klafft zwischen Turmgasse und dem Asia-Restaurant seit Wochen eine Baulücke. Ein Bagger wartet nach erfolgten Abrissarbeiten auf weitere Einsätze und wird noch viel Erde bewegen müssen, denn der Stadtrat hat bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen die Planung angenommen, die das Büro Stadt-Land-Plus aus Buchholz vorgestellt hatte.

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