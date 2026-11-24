Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Mehr Geld für andere Füllstände Martin Boldt 24.11.2026, 07:30 Uhr

i Die Spritpreise fallen endlich. Das lässt Spielraum für andere Konsumgüter in der Vorweihnachtszeit. Jens Büttner. picture alliance/dpa

Der nachlassende Schmerz an der Zapfsäule gibt Ressourcen frei für weitaus wichtigere Konsumgüter. Unser Reporter hat eine kleine Rechnung für den anstehenden Weihnachtsmarktbesuch aufgestellt.

Es geht bergab. Ja also nicht generell, dafür aber an den Zapfsäulen der Region. „Endlich!“, möchte man stoßgebetsartig ausrufen. Zum ersten Mal seit mehreren Monaten ist sie wieder zu sehen: die 1 vor dem Komma. Nun auch beim Diesel. Super- und E10-Tanker kennen diesen nachlassenden Schmerz im Portemonnaie ja bereits ein paar Tage länger.







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