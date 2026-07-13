Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Mehr als ein Ort zum Einkaufen
Seit Dezember gibt es in Mastershausen wieder einen Dorfladen. Dieser dient nicht nur der Nahversorgung, sondern hat auch eine w
Seit Dezember gibt es in Mastershausen wieder einen Dorfladen. Dieser dient nicht nur der Nahversorgung, sondern hat auch eine wichtige soziale Funktion.
Werner Dupuis

Tante-Emma-Läden haben es schwer. Im Wettbewerb mit Supermärkten und Discountern wirken sie wie das Kaninchen vor der Schlange. Doch kluge Modelle wie etwa in Mastershausen zeigen, dass eine Renaissance der schnuckeligen Geschäfte möglich ist.

Lesezeit 1 Minute
In kaum einer Branche haben die großen Ketten so viel Marktmacht wie im Lebensmitteleinzelhandel. Die Dominanz in Zahlen ausgedrückt: 88 Prozent Marktanteil entfallen auf nur vier Konzerne. Deutschlandweit prägen einige wenige Supermarkt- und Discounterketten das Einkaufsangebot.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren