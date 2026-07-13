Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Mehr als ein Ort zum Einkaufen Johannes Kirsch 13.07.2026, 07:30 Uhr

i Seit Dezember gibt es in Mastershausen wieder einen Dorfladen. Dieser dient nicht nur der Nahversorgung, sondern hat auch eine wichtige soziale Funktion. Werner Dupuis

Tante-Emma-Läden haben es schwer. Im Wettbewerb mit Supermärkten und Discountern wirken sie wie das Kaninchen vor der Schlange. Doch kluge Modelle wie etwa in Mastershausen zeigen, dass eine Renaissance der schnuckeligen Geschäfte möglich ist.

In kaum einer Branche haben die großen Ketten so viel Marktmacht wie im Lebensmitteleinzelhandel. Die Dominanz in Zahlen ausgedrückt: 88 Prozent Marktanteil entfallen auf nur vier Konzerne. Deutschlandweit prägen einige wenige Supermarkt- und Discounterketten das Einkaufsangebot.







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