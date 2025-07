Ernst-Ludwig Klein hatte nicht zu viel versprochen, als er sagte, dies werde ein traumhaftes Konzert vor traumhafter Kulisse bei moderaten Temperaturen. Die Abendsonne hatte zwar noch ordentlich Kraft, doch ein laues Lüftchen hoch über dem pittoresken Dorf Dill sorgte für leichte Abkühlung, während der Freundeskreis Burg Dill mit kühlen Getränken für ein wenig Abkühlung von innen sorgte. Gemeinsam mit Arena 13, dem Kulturverein Region Kirchberg, hatte der Freundeskreis zu einem Konzert mit der Formation Extra Dry auf die Diller Burg geladen.

Für jeden Geschmack etwas dabei

Letztere sorgte mit einem satten, fast dreieinhalbstündigen Programm für mehr als gute Unterhaltung. Mit Covern von The Corrs über Eagles, BAP oder Pe Werner bis hin zu Pink Floyd oder Johannes Oerding und Sarah Connor war für jeden Geschmack etwas dabei. Die mehr als 200 Besucher, die den lauen Sommerabend zum Teil auch für eine Radtour nach Dill nutzten, goutierten es mit Tanz, Gesang und bester Laune. Sie entließen Andreas Beitz (Gitarre, Mandoline, Gesang), Dirk Schneider (Gitarre, Akkordeon, Gesang), Matthias Müller (Bass), Sigrid Boos (Gesang) und Christa Dreher-Bremm (Gesang) auch nach drei Stunden noch nicht ohne eine Zugabe von der Bühne. Die Musiker waren noch nicht müde und folgten dem Wunsch der Gäste. Gegen 21.30 Uhr war es dann aber doch Zeit, das Konzert, das bereits um 18 Uhr angefangen hatte, zu beenden.

Circa vier Auftritte pro Jahr absolviert die Formation, seit mehr als zehn Jahren ist Extra Dry damit eine zwar selten zu hörende, aber dennoch feste Größe im Kulturprogramm des Hunsrücks. Dass sie trotzdem gut eingespielt sind, machten sie in Dill mehr als deutlich. Selbst bei einem umfangreichen Konzert wie diesem sitzt bei dem Quintett nahezu jede Note. Und wenn dann doch mal was danebengeht, sehen sie es mit viel Humor. Mit dem steckten sie auch das Diller Publikum an. Die traumhafte Kulisse der Burganlage tat ihr Übriges hinzu. Es war wahrhaft ein traumhaftes Konzert vor traumhafter Kulisse.