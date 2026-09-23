Eigentlich wollte unsere Kollegin am Meer ein bisschen abschalten, Muscheln sammeln und den Alltag vergessen. Das hat bestens funktioniert. Nur die Erkältung, die sie als Souvenir mit nach Hause brachte, war nicht eingeplant.
Lesezeit 1 Minute
Zwei Wochen bin ich jetzt wieder im Einsatz für die Rhein-Hunsrück-Zeitung. Kaum hatte ich mich an Schreibtisch, Termine und Redaktionsluft gewöhnt, ging es direkt wieder in den Urlaub ans Meer. Raus aus dem Büro, rein in den Sand – zumindest für ein paar Tage.