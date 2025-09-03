Die Medienscouts der Friedrich-Karl-Ströher-Realschule plus Simmern machen sich und ihre Mitschüler stark gegen Cybermobbing. Vergangene Woche standen die Workshops in der 6. Klasse an. Dabei wurden die Schüler sogar von einem Filmteam begleitet.

Die Medienscouts der Friedrich-Karl-Ströher-Realschule plus in Simmern leisten weiterhin wertvolle Arbeit in Sachen Medienpädagogik. Die 15 Schüler der Klassenstufen 8 bis 10 waren in der vergangenen Woche in den sechsten Klassen der Schule und haben mit ihren jüngeren Mitschülern die Themen Cybermobbing und Hatespeech besprochen. Dabei wurden sie von einem Filmteam des ZDF begleitet, das einen Beitrag für die Themenwoche des Senders zu mentaler Gesundheit Anfang Oktober vorbereitet. Das berichtet Niklas Radschikowsky, didaktischer Koordinator der Schule, der die Medienscouts gemeinsam mit Simone Kohl, pädagogische Koordinatorin, betreut.

Die Medienscouts treffen sich einmal wöchentlich zu der freiwilligen AG. Für lediglich zwei der Schüler fällt das Treffen in die Ganztagsschulzeit, der Rest kommt in der Freizeit, berichtet Radschikowsky. Bei den Besuchen in den drei sechsten Klassen beschäftigten sich die Schüler und ihre Mitschüler, wie man gegen Cybermobbing vorgehen kann, sei es als Betroffener oder als Zeuge. Zuvor seien die Schüler erstmal „ausgeschwärmt“ und hätten in den Klassen erfragt, ob ein aktueller Fall von Cybermobbing vorliege.

„Die Erfahrung zeigt, in jeder sechsten Klasse gibt es Fälle. Auch in diesem Jahr gab es welche“, sagt Radschikowsky. Eine der beiden Situationen habe mit analogem Mobbing begonnen, das im Netz weiterging. „Mithilfe der Medienscouts und des Streitschlichterteams, die zunehmend Hand in Hand arbeiten, konnten wir die Situation noch am gleichen Tag auflösen.“ Man frage das ab, um zu zeigen, wie präsent das Thema ist, behandele in den Klassen dann aber eher die Gesamtthematik als die akuten Fälle.

In den vergangenen Jahren sei es häufig so gewesen, dass sich pro Klasse ein bis zwei Schüler offen dazu bekannten, selbst schon Cybermobbing betrieben zu haben und vier bis fünf Schüler als Betroffene Erfahrung gemacht haben. Der Rest, so stelle sich heraus, habe schon als Zuschauer Cybermobbing erlebt. „Darauf angesprochen, warum sie nicht eingeschritten sind, geben sie häufig die Antwort, dass sie passiv geblieben sind aus Sorge, selbst als nächstes gemobbt zu werden“, berichtet Radschikowsky.

„Die Quintessenz der Workshops in den Klassen ist, dass die Schüler wissen, an wen sie sich wenden können und ermutigt, aktiv zu werden, wenn sie Cybermobbing beobachten“, sagt Radschikowsky. Nach den Workshops in der vergangenen Woche konnten er und seine Kollegin Simone Kohl das gemeinsame Fazit ziehen, dass es für alle Beteiligten sehr intensive Tage waren. „Wir haben beide das Gefühl, dass das Projekt wichtig für die Schule ist und wir viele Schüler erreichen und stärken können“, sagt Radschikowsky. Die Schulgemeinschaft setze sich, auch etwa mit neuen Formaten wie einer Stufenversammlung, für einen gemeinsamen Werteethos und ein positives Schulklima ein. „Dazu gehört auch, dass Cybermobbing nicht akzeptiert wird, das Thema präsent wird und bleibt, statt es unter den Tisch zu kehren.“