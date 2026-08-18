Nach Rundgang mit Architekt
Mauer an der Kastellauner Burg muss saniert werden
Im Bereich des Zwingers steht an der Burg in Kastellaun demnächst eine Restaurierungsmaßnahme an.
Im Bereich des Zwingers steht an der Burg in Kastellaun demnächst eine Restaurierungsmaßnahme an.
Nina Borowski

Hoch über der Stadt thront die Burg Kastellaun. Damit die Hunsrücker Sehenswürdigkeit ihren Charme behält, muss nun an einer Stelle nachgebessert werden. Denn im Bereich des Zwingers hat der Architekt Bernd König Schäden identifiziert.

Lesezeit 1 Minute
Während der jüngsten Stadtratssitzung in Kastellaun begaben sich die Ratsmitglieder auf eine rund einstündige Exkursion. Gemeinsam mit dem Architekten Bernd König sollte an mehreren Stellen im Stadtgebiet begutachtet werden, inwiefern die historische Bausubstanz noch intakt ist.
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