Der Wilde Westen ruft Mastershausen organisiert Ferienspaß für Kinder Lara Kempf 02.07.2026, 14:00 Uhr

i Ortsbürgermeister Jörg Kabelitz freut sich, dass die Ferienaktion in Mastershausen in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal stattfinden kann. Auf dieser Fläche, im Bereich des "Hallgartens", soll eine Westernstadt entstehen. Lara Kempf

Ein Tipi bauen, ein Insektenhotel zimmern oder einen Pizzaofen mauern: Bei der Kinderferienaktion in Mastershausen wird in den Sommerferien wieder fleißig gewerkelt. Dabei geht es bei dem einwöchigen Angebot um mehr als nur handwerkliches Geschick.

Die Sommerferien sind in vollem Gange. Während die einen wegfahren, bleiben die anderen zu Hause. Um auch den Zuhausegebliebenen eine abwechslungsreiche Zeit zu bieten, hat die Gemeinde Masterhausen eine Kinderferienaktion organisiert. Was genau geplant ist, erzählt Ortsbürgermeister Jörg Kabelitz im Gespräch mit unserer Zeitung.







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