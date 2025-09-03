Der Schock über den Tod von Joachim Schreiber sitzt nach wie vor tief, am 11. Juli starb der Kreiskantor des Kirchenkreises Simmern-Trarbach. Christine Marx ist nun kommissarische Kreiskantorin. Sie will Schreibers Herzensprojekte fortführen.

Der plötzliche Tod Joachim Schreibers, des Kreiskantors des Kirchenkreises Simmern-Trarbach, hat ein tiefes (kulturelles) Loch gerissen. Doch viele seiner Herzensprojekte sollen weiter bestehen, etwa die „Orgelmusik zur Marktzeit“. Dank Christine Marx. Die Kantorin gehört seit April 2024 zum musikalischen Team des Kirchenkreises, derzeit ist sie kommissarische Kreiskantorin. Bis Schreibers Stelle ausgeschrieben wird, werde es wohl noch etwas dauern, sagt sie.

Der Schock über Schreibers Tod ist der Organistin noch anzusehen. „Er war der Grund, warum ich in den Hunsrück gekommen bin“, sagt Marx. Bis dato war sie insbesondere für die musikalische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zuständig. Sie gibt Orgelunterricht, leitet die Kinderchöre der Kirchengemeinde Soonblick und das ökumenische Musicalprojekt Simmern, außerdem die Musik-AGs an der Schöllhammer-Schule. Obendrein singt und musiziert Marx mit den Kindern der Vekist-Kitas. All das sorgt bereits für einen vollen Terminkalender. „Jetzt verlagert sich so manches in meine Freizeit“, sagt die Organistin.

i Seit April 2024 ist Christine Marx als Kantorin im Kirchenkreis Simmern-Trarbach tätig. Seit dem Tod Joachim Schreibers ist sie kommissarische Kreiskantorin. Charlotte Krämer-Schick

Schreibers Schüler wollten anderweitig untergebracht werden, die Stephanskantorei soll bestehen bleiben, die großen Gottesdienste in der Stephanskirche sollen an der Stummorgel begleitet werden. Bereits geplante Projekte wie ein Benefizkonzert für das Hospiz oder die musikalischen Abendgebete wollen durchgeführt werden. Und dann ist da noch Schreibers Herzensprojekt, die „Orgelmusik zur Marktzeit“. Für Marx stand sofort fest: „Die Marktmusik muss weitergehen.“

Während Schreiber dabei stets selbst musizierte und die Zuhörer in die europäischen Metropolen entführte, holt sich Marx Hilfe von Kollegen. „Das Motto konnten wir nicht beibehalten“, sagt sie. Doch die Programme werden dadurch nicht weniger unterhaltsam werden. Am Donnerstag, 4. September, startet die Bad Kreuznacher Organistin Carla Braun um 11 Uhr mit der Reihe. „Sie wird auch Werke von Joachim Schreiber spielen“, berichtet Marx. Außerdem erklingen Stücke von Johann Pachelbel und Béla Bartók. Bis Anfang Dezember schließen sich an jedem ersten Markttag im Monat Christine Marx (2. Oktober), Simon Schumacher (Neuwied, 6. November) und Tim Bautz (Enkirch, 4. Dezember) an.

„Die erste Marktmusik ohne Joachim wird für alle komisch werden“, sagt Marx. „Heftig“ für sie und die Sänger sei auch die erste Probe mit der Stephanskantorei gewesen. „Aber es ging dann irgendwie und wir alle haben gemerkt, dass die Musik uns ungeheuer viel Kraft gibt“, sagt sie. Dass sie die Arbeit mit den Sängern fortführt, sei Ehrensache.

Neue Projekte, die sie eigentlich geplant hatte für das laufende Jahr, müssten nun erst einmal warten. Auch, weil gerade immer wieder Dinge auftauchten, die Schreiber bereits angeleiert hatte, von denen aber niemand etwas wusste. Viel Unterstützung erhält sie dabei von ihren Kollegen Tim Bautz und Bernhard Rörich. Ein Konzert zum Gedenken an Schreiber findet am Sonntag, 28. September, um 17 Uhr in der Stephanskirche statt.

Christine Marx wurde 1976 in Kaiserslautern geboren. Sie studierte in Heidelberg und Saarbrücken Kirchenmusik, Schulmusik, Musikwissenschaft, Erziehungswissenschaft und Romanistik und machte Meisterkurse etwa bei Wolfgang Seifen, Almut Rössler, Pierre Pincemaille, Naji Hakim, Henri-Frank Beaupérin, Florian Marle-Ouvrand und Simon Liégeon. 2001 war Marx Stipendiatin der Altenberger Orgelakademie.

Sie war Bezirkskantorin im Kirchenkreis Homberg/Efze und im Kirchenkreis Hersfeld, in Bad Hersfeld leitete sie die Hersfelder Singschule. Als Kantorin wirkte sie in Heringen/Werra, Neuwied und Dormagen. Bisher hatte Marx die Leitung von 26 Chören inne, darunter zwölf Kinder-, vier Jugend- und zehn Erwachsenenchöre.

Seit April 2024 ist sie Kantorin im Kirchenkreis Simmern-Trarbach mit dem Schwerpunkt Musikpädagogik für Kinder und Jugendliche. Seit dem Tod von Kreiskantor Joachim Schreiber leitet sie die Stephanskantorei und ist kommissarische Kreiskantorin des Kirchenkreises. ces