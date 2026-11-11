Rund um den Schlossplatz Martinimarkt lockt in die Simmerner Innenstadt Monika Pradelok 11.11.2026, 18:00 Uhr

i Peter Sauer bietet an seinem Stand verschiedene Gewürze an. Von höllisch scharfen Pulvern bis hin zu Fleur de Sel. Monika Pradelok

Bei bestem Novemberwetter zieht es zahlreiche Besucher zum traditionellen Martinimarkt nach Simmern. Zwischen den Ständen gibt es viel zu entdecken – und auch für eine herzhafte Stärkung ist gesorgt.

Strahlender Sonnenschein, herzhafte Düfte und ein buntes Angebot: Der Martinimarkt lockte am Dienstag, 10. November, zahlreiche Besucher auf den Schlossplatz in Simmern. Zwischen den Ständen herrschte reges Treiben. Die Besucher schlenderten vorbei an Wintermänteln und dicken Pullovern, entdeckten Schmuck, Keramik und Haushaltswaren und hielten hier und da Ausschau nach einer besonderen Kleinigkeit.







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