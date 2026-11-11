Bei bestem Novemberwetter zieht es zahlreiche Besucher zum traditionellen Martinimarkt nach Simmern. Zwischen den Ständen gibt es viel zu entdecken – und auch für eine herzhafte Stärkung ist gesorgt.
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Strahlender Sonnenschein, herzhafte Düfte und ein buntes Angebot: Der Martinimarkt lockte am Dienstag, 10. November, zahlreiche Besucher auf den Schlossplatz in Simmern. Zwischen den Ständen herrschte reges Treiben. Die Besucher schlenderten vorbei an Wintermänteln und dicken Pullovern, entdeckten Schmuck, Keramik und Haushaltswaren und hielten hier und da Ausschau nach einer besonderen Kleinigkeit.