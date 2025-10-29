Nachdem Nils Füllenbach zur Energieagentur Rheinland-Pfalz gewechselt ist, hat Martina Daub die Stelle der Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen inne. Die promovierte Biologin hat viel vor und geht optimistisch ans Werk.
Rund zweieinhalb Jahre hatte Klimaschutzmanager Nils Füllenbach am Integrierten Klimaschutzkonzept für die Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen gearbeitet – und damit seiner Nachfolgerin ein gut bestelltes Feld hinterlassen. „Er hat echt unheimlich viel gerissen in der Zeit“, stellt Martina Daub anerkennend fest.