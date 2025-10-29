Seit September im Amt Martina Daub schützt in Simmern-Rheinböllen das Klima 29.10.2025, 14:00 Uhr

i Seit September ist die promovierte Biologin Martina Daub Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen. SIe hat die Nachfolge von Nils Füllenbach angetreten. Charlotte Krämer-Schick

Nachdem Nils Füllenbach zur Energieagentur Rheinland-Pfalz gewechselt ist, hat Martina Daub die Stelle der Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen inne. Die promovierte Biologin hat viel vor und geht optimistisch ans Werk.

Rund zweieinhalb Jahre hatte Klimaschutzmanager Nils Füllenbach am Integrierten Klimaschutzkonzept für die Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen gearbeitet – und damit seiner Nachfolgerin ein gut bestelltes Feld hinterlassen. „Er hat echt unheimlich viel gerissen in der Zeit“, stellt Martina Daub anerkennend fest.







Artikel teilen

Artikel teilen