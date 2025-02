Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück Marlon Bröhr (CDU) will zweites Mal nach Berlin 03.02.2025, 06:00 Uhr

i Marlon Bröhr (CDU) mit Hündin Wilma in seinem Wohnort Kastellaun am Place de Prémery. Philipp Lauer

Marlon Bröhr (CDU) aus Kastellaun kandidiert im Wahlkreis 199 Mosel/ Rhein-Hunsrück um das Direktmandat für den Bundestag, das er seit 2021 ausübt. Im Gespräch berichtet der 50-Jährige vom Verteidigungsausschuss und blickt auf den ländlichen Raum.

Per Direktmandat wechselte Marlon Bröhr im September 2021 aus dem Amt des Landrats im Rhein-Hunsrück-Kreis in den Bundestag nach Berlin. „Da habe ich schnell gelernt, wie deutlich sich meine kommunalen Ämter von der Arbeit als Mandatsträger unterscheiden“, sagt der 50-Jährige – vor dem Landratsamt wirkte er in Kastellaun als Bürgermeister der Stadt und der Verbandsgemeinde.

