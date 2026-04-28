Um seinen Tieren – vor allem den größeren unter ihnen – auch dauerhaft ein schönes Zuhause zu ermöglichen, plant Markus Gärtner vom Tierlebenshof in Kirchberg, einige Vierbeiner umzusiedeln. Dabei bietet das neue Zuhause mehr als nur frisches Grün.
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Schweine, Kühe, Schafe, Hühner: Seit sieben Jahren betreibt Markus Gärtner den Lebenshof „Ein bisschen Wärme“ in Kirchberg. Dort schenkt er Vierbeinern, die er aus schlechter Haltung oder vor dem Schlachter gerettet hat, ein neues Zuhause. Rund 120 Tiere versorgt er mittlerweile.