Lebenshof in Kirchberg Markus Gärtner setzt sich bedingungslos für Tiere ein Lara Kempf 25.04.2026, 09:00 Uhr

i Schwein Eberhard ist eines der ersten Tiere, die Markus Gärtner auf seinem Lebenshof "Ein bisschen Wärme" in Kirchberg aufgenommen hat. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Seit 2019 betreibt Markus Gärtner in Kirchberg einen Lebenshof für Tiere. Rund 120 Tiere hat er seitdem aus schlechter Haltung oder vor dem Schlachter gerettet. Dass er sich voller Leidenschaft für die Vierbeiner einsetzt, war jedoch nicht immer so.

Schaut man Markus Gärtner an, stechen auf den ersten Blick sofort seine zahlreichen Tattoos ins Auge. Doch dahinter steht ein Mensch mit großem Herz: ein überzeugter Veganer, der sein Leben den Tieren widmet. „Protect Animals“ steht unter seinen Augen geschrieben – und genau das lebt der 45-Jährige aus Kirchberg.







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