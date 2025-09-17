Umbau „Östlicher Stadtkern“ Marktplatz Emmelshausen soll Ort der Begegnung werden 17.09.2025, 12:30 Uhr

i Die angelegten Pflanzbeete und Bäume auf dem neuen Marktplatz in Emmelshausen werden über einen unterirdischen Wasserspeicher versorgt, der nach dem Schwammstadt-Prinzip Regenwasser zurückhält. Philipp Lauer

Der Marktplatz in Emmelshausen soll ein „grüner, barrierefreier, funktionaler und vielseitig nutzbarer“ Ort werden, an dem „Begegnung selbstverständlich ist“, gab Stadtbürgermeister Volker Bernd bei der Einweihung an. Doch er hat noch mehr zu bieten.

Der neue Marktplatz in Emmelshausen, so wünscht es sich Stadtbürgermeister Volker Bernd, soll ein Ort werden, „an dem Begegnung ganz selbstverständlich wird. Ein Platz an dem Jung und Alt sich treffen, Ideen austauschen, feiern und miteinander leben“.







