Nach Premiere 2025
Marktfrühstück Emmelshausen geht in die zweite Runde
Bereits das erste Marktfrühstück in Emmelshausen im vergangenen Jahr war bestens besucht.
Bereits das erste Marktfrühstück in Emmelshausen im vergangenen Jahr war bestens besucht.
Philipp Lauer

Wein, Wurst und Weck – unter diesem Motto steht auch die zweite Auflage des Emmelshausener Marktfrühstücks, das am Samstag, 20. Juni, stattfindet. Doch nicht nur kulinarisch hat die Veranstaltung einiges zu bieten.

Lesezeit 2 Minuten
Nach einer erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr findet das Marktfrühstück in Emmelshausen 2026 erneut statt. Am Samstag, 20. Juni, erwartet die Besucher wieder ein abwechslungsreiches Programm.Auch in diesem Jahr steht das Event unter dem Motto „Weck, Wurst und Wein“ – in Anspielung auf das traditionsreiche Mainzer Marktfrühstück.

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