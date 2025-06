Beim ersten Marktfrühstück auf dem neu gestalteten Marktplatz in Emmelshausen ließen es sich am Samstag Hunderte Menschen bei Weck, Worscht und Wein gut gehen und lernten dabei den neuen „Mittelpunkt“ der Stadt kennen.

Beim ersten Marktfrühstück auf dem neuen Marktplatz in Emmelshausen konnte man am Samstag in viele zufriedene Gesichter schauen. Schon früh am Morgen war der Andrang groß, sodass Stadtbürgermeister Volker Bernd im Gespräch mit unserer Zeitung die Premiere für das Veranstaltungsformat als „vollen Erfolg“ wertete.

Das „lockere Zusammensein“ auf dem Marktplatz habe er als sehr angenehm empfunden, es sei Ziel in regelmäßigen Abständen Anlässe dazu zu schaffen. „Das Marktfrühstück ist eine klasse Idee und bringt richtig Leben auf den Platz und bezieht die Bürger mit ein.“ Zur Gestaltung des neuen Marktplatzes habe er positive Rückmeldungen bekommen.

i Am Weinstand des Weinguts August Perll war bei den sommerlichen Temperaturen zum Marktfrühstück Weinschorle besonders gefragt. Petra Perll (von rechts) schenkt Stella Boos und Alexandra von Mezynski ein. Philipp Lauer

„Dabei ist er noch nicht ganz fertig“, sagte Bernd. Hier und da fehlt es noch an Pflaster, das in den nächsten Wochen noch ergänzt wird. Bei sommerlichen Temperaturen von um die 30 Grad suchten viele Besucher den Schatten unter Sonnenschirmen, Zeltdächern oder den bestehenden alten Bäumen. „Die neuen Bäume müssen noch ein bisschen wachsen“, drückte der Stadtbürgermeister aus, was wohl viele der Besucher am Samstag auch gedacht haben.

Eine Erfrischung vornehmlich für die jüngeren Besucher bot der Wasserspielplatz. In dem Fontänenfeld ließ es sich herrlich planschen. Das nutzten etwa die zehn Jahre alte Lena und ihr Bruder Paul, vier Jahre. „Das ist eine richtig gute Abkühlung“, sagte Lena. „Das hat in Emmelshausen noch gefehlt, darüber freuen wir uns sehr“, sagte ihre Mutter Rebecca Netzer. „Schön, dass es hier jetzt einen neuen Mittelpunkt zusätzlich zum Park gibt.“

i Paul und Lena kühlten sich am Wasserspielplatz auf dem Marktplatz Emmelshausen ab. Philipp Lauer

Auch an den Getränkeständen war Wasser sehr nachgefragt, zum Beispiel am Stand des Musikvereins, oder beim Weingut August Perll aus Boppard, wenn auch hier natürlich in Form von Weinschorle. „Wegen der Uhrzeit und der Temperaturen war Weinschorle heute heiß begehrt“, sagte Petra Perll. Neben Weck und anderen Backwaren von der Bäckerei und Konditorei Krechel, Wurst von der Metzgerei Carbach und eben dem Wein waren die Marktstände der Emmelshausener Kindertagesstätten ein Anziehungspunkt.

i Emil (von links), Neo und Mats verkaufen am Stand der katholischen Kindertagesstätte Emmelshausen Obst und Gemüse an Edith Rech, Monika und Peter Klippel. Philipp Lauer

Die Kitakinder schlüpften in die Rolle der Händler und brachten Obst und Gemüse, alkoholfreie Cocktails und Kuchen unter die Leute. „Die Aktion läuft super und die Kinder sind sehr verkaufstüchtig“, berichtete Verena Blümling vom Förderverein der katholischen Kita Emmelshausen. Ob es den Kindern auch Spaß gemacht hat? „Jaaa“, riefen Emil, Neo und Mats – das war eindeutig.

i Hunsrück-Krimi-Autorin Kerstin Mohr und Imker Micheal Kneib rundeten das Angebot auf dem Marktfrühstück in Emmelshausen ab. Philipp Lauer

Sehr zufrieden war auch die langjährige ehemalige Stadtbürgermeisterin Andrea Mallmann. „Es freut mich, dass die Leute es annehmen“, sagte Mallmann. Sie begleitete das Projekt Marktplatzumgestaltung über viele Jahre bis zum Baubeginn kurz vor Ende ihrer Amtszeit im vergangenen Jahr. „Es gefällt mir gut, wie es geworden ist“, sagte sie. Ein Marktfrühstück als Event jeweils zum Beginn und Abschluss der Sommerzeit, das könnte sie sich gut vorstellen.

Ein Angebot des DRK, der Pfadfinder, der Stadtbücherei sowie ein Gemeinschaftsstand von Imker Michael Kneib und der Hunsrück-Krimiautorin Kerstin Mohr rundeten das Marktfrühstück ab.

i Straßenmusiker Joshi sorgte für angenehme musikalische Unterhaltung beim Marktfrühstück. Philipp Lauer

Noch bis in den Nachmittag sei reger Betrieb auf dem Marktplatz und in der Stadt gewesen, berichtete Tanja Petry-Berg vom Verkehrs- und Gewerbeverein Emmelshausen, der am Samstag sein 75-jähriges Bestehen feierte. „Wir sind sehr zufrieden, das war rundum gelungen“, sagte Petry-Berg. Nachdem gegen 15.30 Uhr auf dem Marktplatz die Zelte abgebrochen wurden, zog es einige Grüppchen der Besucher weiter in den Park, wo Landeis zu einem „Sundowner“ und Musik von DJ Psycho Jones am Tanzcafé eingeladen hatten.

Zwischen großem Zuspruch zur Veranstaltung waren hier und da auch kritische Stimmen zur Marktplatz-Umgestaltung zu hören. Manchem dominierte der Werkstoff Beton zu sehr, manch anderem fehlten die weggefallenen Parkplätze. Viele sahen jedoch auch das Potenzial in dem Marktplatz und vor allem der Umgebung. „Das sehe ich als einen Kernpunkt meiner Amtszeit als Bürgermeister, die Umgebung des Marktplatzes zu gestalten“, betonte Bernd.