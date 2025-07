Der Kunsthandwerker- und Bauernmarkt in Neuerkirch wird mit seinem hervorragenden Angebot und dem besonderen Ambiente im Ort zunehmend zu einem einzigartigen Anziehungspunkt im Sommer. So war auch in diesem Jahr wieder reger Betrieb auf der Gass.

Der frühe Vogel fängt den Wurm, heißt es. Die Hunsrücker wissen längst, dass man beim Kunsthandwerker- und Bauernmarkt in Neuerkirch zeitig da sein sollte, um entspannt durchs Dorf schlendern und in Ruhe das vielfältige Angebot in Augenschein nehmen zu können. An 85 Ständen gab es wieder jede Menge zu entdecken. Das kulinarische Angebot trumpfte ebenfalls mit Leckereien auf, die man nicht bei jeder Dorfkirmes genießen kann.

Aber der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, und so war die Schlange bei den bewährten Schwenkis und Bratwürsten besonders lang. Dabei gab es zum Beispiel auch frittiertes Gemüse oder niederländische Kibbeling, kleine frittierte Fischhäppchen mit Remouladensoße. Aber: „Mer ware do uhe esse“, sagte eine Marktbesucherin zu einer wartenden Bekannten am Fischstand. „Mer hon gess, wat ma imma isst.“ Dabei gab es zu Guastaferros Kibbelings auch noch selbst gemachtes Eis. Eine willkommene Erfrischung bei den sommerlichen Temperaturen, die am Sonntag einmal mehr beim Neuerkircher Markt herrschten. Erfrischen konnte man sich mit allerlei Kaltgetränken, mit oder ohne Alkohol.

Und bei dem Lieblingsheißgetränk der Deutschen ist man in Neuerkirch auch an der richtigen Adresse. Jürgen Prinz ließ im Kulturhistorischen Museum den Kaffeeröster heiß laufen. Schon beim Betreten der Stufen hinauf in den ersten Stock hatten die Besucher den Duft des frisch gerösteten Kaffees in der Nase. Dabei hatte sich das Riechorgan gerade erst erholt von der anderen Verführung gegenüber dem Museum. Dort fanden wieder die herrlichen Backesbrote reißenden Absatz, deren Duft die Marktbesucher schon auf dem Weg zum Marktgelände empfing.

Die Besucherschlange, die sich über die Brücke an der Turnhalle vorbei ins Dorfzentrum bewegte, war bereits kurz nach der Eröffnung um 10 Uhr beachtlich. Natürlich gibt es auch immer die Autofahrer, die meinen, noch ganz nah ans Geschehen fahren zu müssen, anstatt den ausgewiesenen großen Wiesenparkplatz anzusteuern. Der war gegen Mittag fast gesättigt, aber die frühen Besucher hatten da schon ihre „Maartsticka“ ergattert, den Magen gefüllt und traten den geordneten Rückzug an, sodass der Besuchernachschub genügend Stellplätze fürs Auto vorfand.

Neben Leckereien lockt auch ein breites Angebot an Kunsthandwerk

In ihren Tüten und Taschen trugen die Gäste ihre Schnäppchen nach Hause. „Na, genug Geld ausgegeben?“, fragte eine Nachbarin den Marktgast, der sich auf dem Heimweg befand. Klar, Kaffee und Backesbrot sind obligatorisch, dazu noch feine Salami mit Knoblauch-, Chili-, Oliven- oder Walnussgeschmack, und neben den Leckereien gibt es ja noch Kunsthandwerk und vieles mehr.

Es gab Bücher, allerlei Schmuck aus Silber oder anderen Materialien, Dekoartikel für die Wohnung oder für die Terrasse, schwimmende bunte Schildkröten für den Gartenteich, Windlichter, handgeflochtene Weidenkörbe, gewebte Umhängetaschen oder genähte Stoffschafe für die Kinder. Eine Windmühle für den Garten, Lampen mit Birnen, in denen warm die Glühfäden leuchten oder Taschen in Upcycling-Herstellung, also unter Verwendung ausrangierter Materialien. Eine Aktentasche aus schwarzem Kunststoff, mit einem Deckel, der in seinem früheren Leben mal eine Jeans war und einem Seitenteil, das als Schwimmärmchen vormals einem Kind sichere Badefreuden bescherte. Die Zahl der Interessenten am Stand zeigte, dass die Idee mit dem Upcycling offenbar ihre Anhänger findet.

Großes Engagement für den Markt und liebevolle Gestaltung

Dass die Neuerkircher mit ihrem Kunsthandwerker- und Bauernmarkt auf jeden Fall ankommen, zeigt der Besucherandrang, es werden gefühlt jedes Jahr mehr. Dazu trägt eben nicht nur das vielfältige Angebot bei, sondern vor allem auch die einzigartige Atmosphäre, die der Ort zu bieten hat. Bille Billewitz lockert dabei die Stimmung auf – mal als Lokomotive, mal als alle überragender König. Mit großem Engagement und liebevoller Gestaltung sind alle Akteure in Neuerkirch am Werk. Ihr Markt hat sich völlig zurecht zu einem einzigartigen Anziehungspunkt im Sommer entwickelt.