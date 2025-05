Wenn Marga und Gerhard Michel an diesem Mittwoch ihre Diamantene Hochzeit feiern, wird es so sein, wie es immer in der Hausbayer Bergstraße war: Es wird sehr viel los sein. Denn bei den gebürtigen Hausbayern, die sich seit ihrer Kindheit kennen, sich als junge Erwachsene ineinander verliebten und schließlich am 28. Mai 1965 heirateten, stand die Tür immer offen. Für Freunde, ob eigene und später die ihrer fünf Kinder nebst Partnern – oder mittlerweile denen der zehn Enkel.

Feiern lag und liegt in der Michel-DNA, obschon beide Zeit ihres Lebens sehr viel gearbeitet haben, Marga Michel in der „Aubach“, Gerhard Michel bei Siemens. Kirmes, Dorffest, Sportfest oder Fassenacht, die Feierlichkeiten waren und sind Höhepunkte. Die Kirche am Sonntag und danach zum Fußball gehörte zum Pflichtprogramm. Wie der Urlaub bei Familie Herrmann im Schwarzwald. Auf die Messe und die „Hillich“ am Abend freuen sie sich sehr – und auf ein volles Haus, ganz so wie immer in der Hausbayer Bergstraße.