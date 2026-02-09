Gesichter des Karnevals
Marcus Schneider aus Sohren war einst Karnevalsmuffel
Marcus Schneider ist Erster Vorsitzender des Karnevals-Clubs Schinderhannes (KCS) 2005 in Sohren. Früher war er selbst eher ein
Rene Faust

Manche Menschen können einfach nicht genug vom Karneval bekommen. Man sieht sie immer und überall, ob bei Umzügen oder Sitzungen – und auch darüber hinaus. Die Gesichter des Karnevals möchten wir würdigen. Heute: Marcus Schneider aus Sohren.

Lesezeit 3 Minuten
Wie er einem notorischen Karnevalsmuffel erklärt, was das Faszinierende an der närrischen Jahreszeit ist? Sekundenlanges Schweigen am anderen Ende der Leitung. „Ich weiß jetzt gar nicht, was ich darauf antworten soll“, antwortet Marcus Schneider dann: „Ich bin ja eigentlich selbst ein Karnevalsmuffel.

