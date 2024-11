Einsatz am frühen Morgen Mann stirbt bei Brand in Oberweseler Turmgasse 05.11.2024, 11:10 Uhr

i Ein Mensch kam bei einem Brand in der Kölnischen Turmgasse in Oberwesel am Dienstag, 5. November, ums Leben. Philipp Lauer

In die enge Kölnische Turmgasse in Oberwesel rückte die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen zu einem Brand aus. Ein Mensch kam dort bei dem Feuer in einer Wohnung ums Leben.

Gegen 5.30 Uhr ist am Dienstag, 5. November, die Meldung eines Wohnungsbrandes in der Oberweseler Kernstadt bei den Rettungskräften eingegangen. Dort eingetroffen, stellten die Feuerwehrleute eine starke Rauchentwicklung insbesondere in den beiden oberen Etagen des dreigeschossigen Wohnhauses in der Kölnischen Turmgasse fest, wie André Stein, Wehrleiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein, berichtet.

