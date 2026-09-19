Ungefragte Aufnahmen, Vorwürfe gegen Unternehmen und Auseinandersetzungen im öffentlichen Raum: Mehrere Menschen fühlen sich durch das Verhalten eines Mannes bedrängt. Auch Polizei, Staatsanwaltschaft und Ortsgemeinde befassen sich mit den Vorfällen.
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Mehrere Anzeigen, ein ausgesprochenes Hausverbot und Menschen, die sich verunsichert fühlen: In einem kleinen Ort im Rhein-Hunsrück-Kreis sorgt das Verhalten eines Mannes derzeit für Unruhe. Betroffene berichten, dass er Menschen und Autos filmen, Passanten auf der Straße ansprechen und im Internet Vorwürfe gegen Unternehmen aus der Umgebung erheben soll.