Ärger im Rhein-Hunsrück-Kreis Mann sorgt in beschaulichem Ort für Verunsicherung Monika Pradelok 19.09.2026, 06:00 Uhr

i Ein Mann sorgt in einem Hunsrückort für Unruhe: Er soll Menschen ungefragt filmen, Passanten bedrängen und im Internet Vorwürfe gegen Unternehmen erheben. Ein Supermarkt erteilte ihm nach Vorfällen auf dem Parkplatz Hausverbot. Symbolbild/Collage: AdobeStock/Teddy, Monika Pradelok

Ungefragte Aufnahmen, Vorwürfe gegen Unternehmen und Auseinandersetzungen im öffentlichen Raum: Mehrere Menschen fühlen sich durch das Verhalten eines Mannes bedrängt. Auch Polizei, Staatsanwaltschaft und Ortsgemeinde befassen sich mit den Vorfällen.

Mehrere Anzeigen, ein ausgesprochenes Hausverbot und Menschen, die sich verunsichert fühlen: In einem kleinen Ort im Rhein-Hunsrück-Kreis sorgt das Verhalten eines Mannes derzeit für Unruhe. Betroffene berichten, dass er Menschen und Autos filmen, Passanten auf der Straße ansprechen und im Internet Vorwürfe gegen Unternehmen aus der Umgebung erheben soll.







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