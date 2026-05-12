Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Mann oder Frau? Wer Vögel eher in die Flucht schlägt Hilko Röttgers 12.05.2026, 07:30 Uhr

i Eine internationale Studie hat herausgefunden, dass Vögel vor Frauen eher davonfliegen als vor Männern. Marcus Brandt. picture alliance/dpa

Männer gelten allgemein als stärker und aggressiver als Frauen – wobei es sicher Ausnahmen gibt. Man könnte aber ableiten, dass Männer im Durchschnitt bedrohlicher sind als Frauen. Aus der Sicht von Vögeln ist das aber offenbar genau andersherum.

Bitte entschuldigen Sie, dass an dieser Stelle schon wieder von Vögeln die Rede ist. Aber es muss sein! Nachdem ich neulich in unserer kleinen Kolumne auf die „Stunde der Gartenvögel“ hingewiesen hatte, fiel mir nun der Bericht über eine Studie der Tschechischen Agraruniversität Prag in die Hände.







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