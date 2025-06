Ein grausiger Fund auf einem Feldweg zwischen Dillendorf-Liederbach und Niedersohren: In der Nacht zu Sonntag ist dort ein Mann tot aufgefunden worden. Nach derzeitigem Stand geht die Polizei von einem Unfall aus.

Auf dem land- und forstwirtschaftlichen Weg zwischen Dillendorf-Liederbach und Niedersohren ist in der Nacht auf Sonntag, 29. Juni, in Höhe des Forsthauses Brauschied ein 36-jähriger Mann aus dem Hunsrück tot aufgefunden worden. Das teilt die Polizeiinspektion Simmern mit.

Ein Passant hatte die Beamten über den Fund des Mannes informiert, wie eine Nachfrage unserer Zeitung bei der Polizei ergab. Derzeit gehen die Beamten davon aus, dass es sich um einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang handelt. Wann genau dieser stattgefunden hat, ist noch unklar.

Mann war zu Fuß unterwegs

Die bisherigen Ermittlungen lassen darauf schließen, dass der verstorbene Mann zu Fuß auf dem Weg aus Richtung Sohren kommend unterwegs gewesen sein dürfte. Wie und mit welcher Art von Fahrzeug es zu der tödlichen Kollision kam, ist bislang völlig offen.

Die Polizei Simmern bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zum Hergang an die Dienstelle in Simmern unter Tel. 06761/9210.