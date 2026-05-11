Prozess am Landgericht Mann aus VG Kirchberg beraubt Tankstelle drei Mal Christine Jäckel 11.05.2026, 12:00 Uhr

i Ein 39-Jähriger Deutsch-Amerikaner aus der VG Kirchberg (rechts) soll am 8. September vergangenen Jahres eine Tankstelle in Lautzenhausen gleich drei Mal hintereinander beraubt haben. Christine Jäckel

Alles fing mit einem einfachen Frikadellenbrötchen an, das ein Mann aus der VG Kirchberg an einer Tankstelle nicht bezahlen wollte. Was folgte, waren noch zwei weitere Straftaten. Dafür steht der 39-Jährige nun vor Gericht.

Innerhalb von wenigen Minuten spielte sich das unglaubliche Geschehen in einer Tankstelle in Lautzenhausen im September 2025 ab, für das sich jetzt ein 39 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Kirchberg vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten muss.







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