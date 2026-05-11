Prozess am Landgericht 
Mann aus VG Kirchberg beraubt Tankstelle drei Mal
Ein 39-Jähriger Deutsch-Amerikaner aus der VG Kirchberg (rechts) soll am 8. September vergangenen Jahres eine Tankstelle in Laut
Ein 39-Jähriger Deutsch-Amerikaner aus der VG Kirchberg (rechts) soll am 8. September vergangenen Jahres eine Tankstelle in Lautzenhausen gleich drei Mal hintereinander beraubt haben.
Christine Jäckel

Alles fing mit einem einfachen Frikadellenbrötchen an, das ein Mann aus der VG Kirchberg an einer Tankstelle nicht bezahlen wollte. Was folgte, waren noch zwei weitere Straftaten. Dafür steht der 39-Jährige nun vor Gericht.

Lesezeit 2 Minuten
Innerhalb von wenigen Minuten spielte sich das unglaubliche Geschehen in einer Tankstelle in Lautzenhausen im September 2025 ab, für das sich jetzt ein 39 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Kirchberg vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten muss.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren