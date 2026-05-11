Alles fing mit einem einfachen Frikadellenbrötchen an, das ein Mann aus der VG Kirchberg an einer Tankstelle nicht bezahlen wollte. Was folgte, waren noch zwei weitere Straftaten. Dafür steht der 39-Jährige nun vor Gericht.
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Innerhalb von wenigen Minuten spielte sich das unglaubliche Geschehen in einer Tankstelle in Lautzenhausen im September 2025 ab, für das sich jetzt ein 39 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Kirchberg vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten muss.