Manfred Hessel vertreibt das wilde Heer der Raunächte

Sie sind eine spirituelle Zeit, eine Zeit des Übergangs: die Raunächte. Beim Loslassen des vergangenen und Willkommen heißen des neuen Jahrs kann das Räuchern unterstützen. Manfred Hessel von den Gödenrother Gärten weiß, wie das am besten geht.
Lesezeit 4 Minuten
Sie ist eine Übergangszeit, die Zeit, in der die Tage kurz und die Nächte lang sind, die Zeit zwischen Sonnen- und Mondjahr, zwischen Weihnachten und Dreikönigstag. „Und sie ist eine sehr spirituelle Zeit“, sagt Manfred Hessel. Rund um diese Zeit, die Raunächte, gibt es viele Rituale und Bräuche.