Kräuterduft aus Gödenroth Manfred Hessel vertreibt das wilde Heer der Raunächte Charlotte Krämer-Schick 27.12.2025, 06:00 Uhr

i Manfred Hessel begleitet das Räuchern während der Raunächte bereits sei seiner Kindheit. Schon seine Großmutter räucherte zwischen den Jahren in Haus und Stall. Charlotte Krämer-Schick

Sie sind eine spirituelle Zeit, eine Zeit des Übergangs: die Raunächte. Beim Loslassen des vergangenen und Willkommen heißen des neuen Jahrs kann das Räuchern unterstützen. Manfred Hessel von den Gödenrother Gärten weiß, wie das am besten geht.

Sie ist eine Übergangszeit, die Zeit, in der die Tage kurz und die Nächte lang sind, die Zeit zwischen Sonnen- und Mondjahr, zwischen Weihnachten und Dreikönigstag. „Und sie ist eine sehr spirituelle Zeit“, sagt Manfred Hessel. Rund um diese Zeit, die Raunächte, gibt es viele Rituale und Bräuche.







