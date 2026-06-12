Rudelgucken in Kastellaun
Malerische Kulisse: Public Viewing auf der Burgruine
Bei den Welt- und Europameisterschaften zwischen 2006 und 2018 avancierte die Kastellauner Burg zum Publikumsmagneten. Nun werde
Bei den Welt- und Europameisterschaften zwischen 2006 und 2018 avancierte die Kastellauner Burg zum Publikumsmagneten. Nun werden erstmals seit acht Jahren wieder die Pforten für Fußballfans geöffnet.
Timo Link

Den Fußball in der Neuen Welt auf einer Burg aus dem 13. Jahrhundert erleben. Es hat einen besonderen Charme, wenn sich Fußballfans zu den deutschen WM-Spielen auf der Kastellauner Burg treffen. Womit die Veranstalter überzeugen wollen.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn am Sonntag das Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft gegen Curacao angepfiffen wird, drücken Millionen Fußballfans der Elf von Julian Nagelsmann die Daumen. Auch in Kastellaun – oder besser gesagt: oberhalb von Kastellaun. Denn erstmals seit der Fußball-WM 2018 wird auf der hoch über der Stadt thronenden Burgruine wieder Public Viewing angeboten.

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Rhein-Hunsrück-ZeitungFußball-WM

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