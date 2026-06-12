Den Fußball in der Neuen Welt auf einer Burg aus dem 13. Jahrhundert erleben. Es hat einen besonderen Charme, wenn sich Fußballfans zu den deutschen WM-Spielen auf der Kastellauner Burg treffen. Womit die Veranstalter überzeugen wollen.
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Wenn am Sonntag das Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft gegen Curacao angepfiffen wird, drücken Millionen Fußballfans der Elf von Julian Nagelsmann die Daumen. Auch in Kastellaun – oder besser gesagt: oberhalb von Kastellaun. Denn erstmals seit der Fußball-WM 2018 wird auf der hoch über der Stadt thronenden Burgruine wieder Public Viewing angeboten.